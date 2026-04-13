Siber dolandırıcılara 4 ilde eş zamanlı darbe: 7 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 17:12

Çorum merkezli 4 ilde, sanal medya üzerinden sahte ödeme linkleriyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarına yönelik çalışma başlattı.

22 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLMİŞ

Ocak-Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takipte, sanal medya siteleri üzerinden ilan vererek, vatandaşları sahte ödeme linkleriyle dolandıran 7 kişinin çok sayıda eylem gerçekleştirdiği ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanması için 7 Nisan saat 07.00’de Çorum merkezli Adana, Aydın ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çorum’a getirildi. Bugün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
