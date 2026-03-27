Siber çeteden ‘vurgun akademisi’

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Telegram#Facebook
Siber çeteden ‘vurgun akademisi’
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 07:00

19.8 milyon kişinin kişisel verilerini çalan siber örgütün, vurgun yapmakla kalmayıp kart kopyalama ve veri tabanlarına sızma gibi suçlar için eğitim videoları çektiği ortaya çıktı. Çevrimiçi toplantılar yaparak adeta bir suç akademisi gibi faaliyet gösteren çete çökertildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Siyah şapkalı hacker (Black hat hacker)’ olarak tanınan Gökay Celal Gülen liderliğindeki hacker çetesinin faaliyetleri takibe alındı. Yapılan çalışmalarda, siber suç örgütü çetesinin Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra bazı kamu kurumlarının veri tabanına sızarak, 19 milyon 800 bin kişinin kişisel verilerini ele geçirdiği belirlendi. Yurtdışında bulunan bankalardaki uyuyan hesap olarak adlandırılan hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığı yoluyla kendi hesaplarına aktardığı ve kart bilgilerini kopyaladığı tespit edildi.

VERİLERİ DEPOLAMIŞLAR

Kart kopyalama, sosyal medya platformlarının veri tabanına sızma gibi suçlarla ilgili eğitim videoları çekerek kayıt altına alan çetenin, yasadışı olarak televizyon ve şifreli yayınların bulunduğu bir platform kurulması için zoom uygulaması üzerinden video konferans toplantıları yaptıkları ortaya çıktı. Facebook ve Instagram’ın veri tabanına kayıtlı 10 bin 768 kişiye ait mail ile şifre bilgilerini de depolayan hacker çetesinin, kişisel bilgilerini ele geçirdiği vatandaşların tüm verilerini panel olarak tabir edilen ve veri tabanı kendisine ait sorgu panelleri üzerinden sattığı öne sürüldü. Bir sigorta şirketinin 5 bin 500 adet kaza poliçesini ele geçirerek depoladıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin, Türk ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleriyle çekilmiş fotoğrafını depolayıp, bu fotoğrafları Telegram üzerinden sattıkları iddia edildi.

Ekipler, örgüt lideri Gökay Celal Gülen’in de arasında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. 

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Telegram#Facebook

