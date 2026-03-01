Sibel’in ölümünde ihmal iddiası

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta, Sibel Yiyin (42) 15 Şubat’ta özel bir hastanede karın gerdirme operasyonu geçirdi. Bu ameliyattan 12 gün sonra, 27 Şubat’ta yine aynı hastanede yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra servise alınan Sibel Yiyin, bir süre sonra fenalaştı. Saat 18.00 sıralarında durumu ağırlaşan kadının, solunum yetmezliği yaşadığı belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sibel Yiyin, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin aileye verilmesinin ardından, gece saat 12.00 sıralarında polis ve olay yeri inceleme ekipleri hastaneye geldi. Cumhuriyet savcısı da hastanede inceleme yaptı. Operasyonu gerçekleştiren doktorların ifadesi alındı.

Sibel’in ailesi,t hastane hakkında şikâyette bulundu. Yiyin’in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Baba Murat Yiyin, “Saat 15.00 sıralarında alınıyor. 17.00 sıralarında ameliyatı bitiyor ve 18.00 sıralarında da komaya giriyor. Komaya girdiğinde nefes alma güçlüğü, solunum yetmezliği teşhisi koyuyorlar. Buna bağlı olarak da kalbi duruyor. Kalbine müdahale ettiklerini söylüyorlar ama kardiyoloji tarafından mı edilmiş yoksa normal bir hemşire tarafından mı müdahale edilmiş, onun bilgisi bizde yok. Kendileri de söylemiyor” dedi.

BABASI ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Murat Yiyin, “Tansiyon hapları çantasından çıktı. Tansiyon hapları kullanıyor, yüksek, hipertansiyonu olmasına rağmen 10 gün içerisinde iki kez yüksek dozda narkoz vererek bu ameliyatı gerçekleştiriyorlar. Benim tahminim narkozdan çıkamıyor. Doktorlar ‘Ameliyattan çıktıktan sonra kendine geldi ve konuştuk’ dedi. Bir insan diş çektiriyor, konuşamıyor. Yüzünde 30 santim uzunluğunda yarık oluşuyor. Bu insan nasıl konuşabilir? Bu şüpheli değil mi? Ben inanmıyorum. Doktorlar kendini korumak, kurtarmak için böyle bir şey söylüyor. Bizi ameliyata girerken aramadılar, öldükten sonra aradılar” ifadelerini kulandı.

‘ONAM RAPORUNU VERMEDİLER’

Şüpheli durumlar olduğunu belirten baba Murat Yiyin, “Bir gün öncesinde konuşmuştuk. Annesine nörolojiden randevu alacaktı. ‘Tamam baba, ben nörolojiden randevu alırım, annemi ben götürürüm’ diye konuştuk. İkinci gün de kendisi ameliyata girmiş. Bizim bundan haberimiz yok. Çok şüpheli durumlar var. Hastaneden onam raporunu istememize rağmen vermediler. ‘Bu savcılık tarafından size verilecek’ diye beyan ettiler. Vermek istemediler. Araştırılmasını istiyoruz. Savcılığa bildirdik. İhmaller var diye düşünüyoruz. Savcılık geldi, gerekli evrakı toparladı. Sonucunu bekliyoruz” diye konuştu.

Sibel Yiyin’in cenazesinin bugün Beylikdüzü’nde bulunan Mevlana Camisi’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.