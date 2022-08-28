Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Almanya#Cinayet
Sibelin kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 10:26

İzmir'de, 2016'da Sibel Çelik'i (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da olduğu belirlenen Halil Yılmaz (38), 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. İfadesi alınan Yılmaz, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'ta, 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'a ait evde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu belirlenirken, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, Yılmaz'ın peşine düştü ancak şüpheli bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olayın ertesi günü Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı.

2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı.

Haberin Devamı

CİNSEL SALDIRI DA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Sibel Çelik'in, yargılamada istenen Adli Tıp Kurumu raporlarında, cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı. Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz'ı ülkelerine ilticacı olarak girdiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi. Çelik'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz Türkiye'ye getirildi.

İlgili haber

Cinayet şüphelisi Almanyadan iade edilmeyen Sibelin ailesinden yürek yakan çağrıCinayet şüphelisi Almanya'dan iade edilmeyen Sibel'in ailesinden yürek yakan çağrıHaberi görüntüle

AVUKATI DUYURDU

Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, cinayet şüphelisi Halil Yılmaz'ın iadesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Önder, "2016 yılından bu yana mücadelesini verdiğim Sibel Çelik cinayetinin firari sanığı an itibarıyla Almanya'dan Türkiye'ye getirildi ve az önce ifadesi alınarak tutuklandı. Her zaman dediğim gibi 'Ölünün dili yok ama benim var'" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Almanya#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens