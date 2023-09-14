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Sibel’in kâbusu tutuklandı

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#Bursa#Sibel Kahraman#Emniyet
Sibel’in kâbusu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:00

Eski sevgilisi İ.Ş. tarafından dövülüp ölümle tehdit edilen Sibel Kahraman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Burnu kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Kahraman, “9 defa yüzüme kafa attı” dedi, İ.Ş. tutuklandı.

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Bursa’da Sibel Kahraman (33), 2013 yılında İ.Ş. (50) ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl Kahraman, baskı görmeye başladığı İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı. Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde evine ya da işyerine giderek, kadını rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, 11 Eylül’de 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.’nin saldırısına uğradı. Darp edilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sibel’in kâbusu tutuklandı

Hürriyet olarak 12 Eylül’de Sibel Kahraman’ın yardım çığlığını duyurmuştuk.

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‘SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU’

Sibel Kahraman, “9 defa yüzüme kafa attı. Bana sürekli ‘Kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme’ diyordu” ifadelerini kullandı.
Sibel Kahraman’ı darp edip tehdit mesajları atan İ.Ş.’nin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin Mudanya’daki bir evde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler İ.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Bursa#Sibel Kahraman#Emniyet

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