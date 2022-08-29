Sibel Çelik cinayetinde yeni gelişme! 6 yıl sonra gelen adalet

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İzmir Buca’da 3 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Halil Yılmaz’ın (38) evinde 12 Temmuz 2016’da yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik’e (24) ait olduğu belirlenirken, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, Yılmaz’ın peşine düştü ancak şüpheli bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olayın ertesi günü Diyarbakır’a giderken yakalanıp gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Sibel Çelik’in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya koyulduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı. 2 kardeş hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘yakmak suretiyle mala zarar vermek’ ve ‘kasten yangın çıkarma’ suçlarından dava açıldı. İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6 Aralık 2017’deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz’a ulaşılamadı.

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CİNSEL SALDIRI DA VAR

Sibel Çelik’in, yargılamada istenen Adli Tıp Kurumu raporlarında, cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı. Almanya’ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018’de kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz’ı ülkelerine ilticacı olarak girdiği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca Türkiye’ye göndermedi. Çelik’in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz, Türkiye’ye getirildi. İfadesi alınan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, Halil Yılmaz’ın iadesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Önder, “2016 yılından bu yana mücadelesini verdiğim Sibel Çelik cinayetinin firari sanığı an itibarıyla Almanya’dan Türkiye’ye getirildi ve az önce ifadesi alınarak tutuklandı. Her zaman dediğim gibi ‘Ölünün dili yok ama benim var’” dedi.

'MESAJLARDAN TARTIŞMA ÇIKTI'

Öte yandan Halil Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz, o akşam evde Sibel Çelik ile yalnız kaldıklarını belirterek, “Sibel’in geçmişe yönelik konsomatrislik dolayı bazı arkadaşları vardı, ben de geçmişe yönelik arkadaşlıklarını sürdürmemesi gerektiğini söyledim. Sibel’in telefonuna saat 23.30-00.00 gibi mesajlar gelmeye başladı. Evde tartışma başladı, bir daha beni aramamasını söyledim ve kafamı dağıtmak amacıyla saat 02.00 gibi evden çıkıp Ballıkuyu’ya gittim. 2-3 tane bira içtim, orada güneşin doğuşunu izledim, sabah saat 10.00-11.00 gibi eve geldim, evin yanmış olduğunu gördüm. Evin nasıl yandığını bilmiyorum” dedi.

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Halil Yılmaz, Sibel Çelik’te neden 7 bıçak yarası olduğunun sorulması üzerine, “Bilmiyorum. Sibel hasta olduğunda ben hep yanında bulunuyordum. Kendisine kesinlikle herhangi bir yaralayıcı darbede bulunmadım” diye konuştu.