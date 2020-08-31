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Güven HASBAŞ - DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Şiar Kılıç cinayetinde yeni gelişme... Tutuklanan anne: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

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Şiar Kılıç cinayetinde yeni gelişme... Tutuklanan anne: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde evlerinde çıkan yangında cesedi bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öldürülmesinin ardından 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan anne Gülüzar Amanet cezaevine gönderildiği sırada, "Ben de onun çocuklarını öldüreceğim" diye bağırdı.

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan’da meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu.

Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

2 şüpheli Sakarya’ya getirilirken, Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şiar Kılıç cinayetinde yeni gelişme... Tutuklanan anne: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

"BEN DE ONUN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM"

Kocaali Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anne Gülüzar Amanet de tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilirdiği sırada adliye çıkışında, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım, vicdan azabını onlar çeksin. Yalan söylediği için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım” dedi.

Evde çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar öldü
Evde çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar öldü
Şoke eden itiraf sonrası canlı yayında gözaltına alındılarSakarya'da yanarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin, İstanbul'da katıldıkları televizyon programında gözaltına alınan şüpheliler Sakarya'ya gönderildi.
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