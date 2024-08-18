SHM’de ücretsiz diyet desteği... Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı mücadele başlattı

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Bakanlık, 107 kiloda hipertansiyon ve kalp yetmezliği başlangıcı tanısı alan, kan yağlarındaki ve kan şekeri değerindeki yükseklik sebebiyle hekim önerisiyle aralık ayında SHM’ye başvuran Özüdoğru’nun, şu anda 90 kiloya gerilediğini açıkladı. Kan değerlerinin normal sınırlara döndüğünü hem de ilaçsız takip sürecine girildiğini belirten Özüdoğru, Hürriyet’e şunları söyledi:

ARTIK İLAÇ KULLANMIYORUM

“Tansiyonum beni rahatsız etmeye başladığı süreçte doktora gittim. Kalp yetmezliği başlangıcı olduğunu söylediler. Kan iyi pompalanmadığı için tansiyon sorunu ortaya çıkmış. ‘İlaca başlayacağız ve acil zayıflamanız lazım’ dendi. Özel diyetisyene ekonomik olarak zaten gidemezdim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Sağlık Bakanlığı’na bağlı SHM’ye gittim. Tamamen ücretsiz verilen hizmette böyle bir ilgiyi hiç beklemiyordum. Orada kan verdim, sonuçlara göre tedaviye başladılar ve hastalıklarıma göre diyet programı uyguladılar. Yaklaşık iki ay boyunca 15 günde bir takip ettiler. 5 ay sonra kontrollerim için doktora gittiğimde ilaç kullanmama gerek kalmadığını, değerlerimin normale döndüğünü söylediler. Bu, benim hayata bakış açımı tamamen değiştirdi. Yememe içmeme çok dikkat ediyorum ve ara ara SHM’deki kontrollerime devam ediyorum. Doktorlarıma çok teşekkür ederim.”

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SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ NEDİR

79 ilde 263 tane bulunan Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan ve ‘hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak’ anlayışı ile hizmet veren çok amaçlı yapılar. SHM’lerde Beslenme Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Psiko-Sosyal Destek Danışmanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Hizmetleri, Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı, Okul Sağlığı Hizmetleri, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi Hizmetleri (KETEM) ve Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri veriliyor.

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NASIL BAŞVURABİLİRİM

SHM’lere başvuru, kişinin bağlı bulunduğu aile hekiminin MHRS üzerinden vaka koordinatörüne randevu alarak yönlendirmesi ya da bizzat SHM’ye gelerek randevu alınması yolu ile olabiliyor. Verilen sağlık hizmetlerin tamamı ücretsiz.