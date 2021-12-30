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SHGM duyurdu: Omicron nedeniyle Türk yolculara giriş yasağı yok

#Seyahat Kısıtlaması#Sivil Havacılık#Uçuş
SHGM duyurdu: Omicron nedeniyle Türk yolculara giriş yasağı yok

Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceğini yönelik bilgi düzeltildi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmediğini" açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapılarak, seyahat yasağının söz konusu olmadığı vurgulandı.

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Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, daha önce 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) akşam saatlerinde yaptığı yeni güncelleme ile yasağın söz konusunu olmadığını paylaştı.

Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği tabloda belirtilmişti. SHGM akşam saatlerinde yaptığı yeni bir güncelleme ile belirli ülkelerde Türk yolcularına yönelik seyahat yasağının söz konusu olmadığını paylaştı.

THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ: BİR YASAK GETİRİLMEDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajı verdi:

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"Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR.

Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır."

 

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#Seyahat Kısıtlaması#Sivil Havacılık#Uçuş

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