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Sharjah-İstanbul seferini yapan uçak, motor arızası nedeniyle Esenboğa'ya acil iniş yaptı

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#Ankara#Esenboğa#ABY287
Sharjah-İstanbul seferini yapan uçak, motor arızası nedeniyle Esenboğaya acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 20:45

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden AirArabia Havayolları'na ait yolcu uçağı, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na giden AirArabia Havayollarına ait "ABY287" sefer sayılı Airbus A320-214 tipi yolcu uçağının sol motoru, uçuş sırasında arızalanarak durdu.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelerek "tam acil durum" ilan etti. Uçak, tek motoruyla sorunsuz şekilde piste inişini tamamladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri de pist çevresinde ve acil durum bekleme noktalarında önlem aldı.

İçerisinde 144 yolcu ve mürettebatın bulunduğu öğrenilen uçak, ARFF ekiplerinin eşliğinde güvenli bir park alanına çekildi.

Yolcuların uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı bildirildi.

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#Ankara#Esenboğa#ABY287

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