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SGK'dan İstanbul'da 5 günlük ücretsiz tatil: Kahvaltı ve akşam yemeği dahil... Boğaz turu yapıp kültürel bölgelerini gezdiler

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#SGK#Emekli#İstanbul
SGKdan İstanbulda 5 günlük ücretsiz tatil: Kahvaltı ve akşam yemeği dahil... Boğaz turu yapıp kültürel bölgelerini gezdiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 10:20

İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanan emekli vatandaşlar boğaz turu yaptı. SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş, yaptığı açıklamada "Darülaceze Kız öğrenci yurdumuzu 1 ay tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. Emeklilerimizi 5 gün ücretsiz misafir ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılıyoruz. 2 günde İstanbul’un tarihi kültürel bölgelerini gezdiriyoruz. Bugün de İstanbul’un incisi boğazımızı gezecekler” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından, emeklilere özel tanınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalma uygulamasından faydalanan emekliler, İstanbul’da boğaz turu yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte emekliler boğazın tadını çıkardı. Emekliler daha sonra tarihi yarımada da Ayasofya ve Sultanahmet Camiiyi gezecek.

SGKdan İstanbulda 5 günlük ücretsiz tatil: Kahvaltı ve akşam yemeği dahil... Boğaz turu yapıp kültürel bölgelerini gezdiler

“5 DEVRE HALİNDE EMEKLİLERİMİZİ AĞIRLADIK”

SGK İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş,” 2024 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından emekliler yılı ilan edildi. Emeklilerime yönelik faaliyetlerin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza verildi. Gençlikspor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız mutabakat sonucunda emeklilerimize Darülaceze Kız öğrenci yurdumuzu 1 ay tahsis edildi. Emeklilerimizi 5 devre halinde ağırladık. Emeklilerimizi 5 gün ücretsiz misafir ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini ücretsiz karşılıyoruz. 2 günde İstanbul’un tarihi kültürel bölgelerini gezdiriyoruz. Bugün de İstanbul’un incisi boğazımızı gezecekler” diye konuştu.

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SGKdan İstanbulda 5 günlük ücretsiz tatil: Kahvaltı ve akşam yemeği dahil... Boğaz turu yapıp kültürel bölgelerini gezdiler

Nevşehir’den gelen emekli Necati Olmuş, “Cenab-ı Allah’ın izniyle İstanbul’a geldik. Cumhurbaşkanımızdan, bu seyahatleri ayarlayan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Sabah kahvaltımız, akşam yemeğimiz veriliyor, çok rahatız, gezdiriyorlar. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

SGKdan İstanbulda 5 günlük ücretsiz tatil: Kahvaltı ve akşam yemeği dahil... Boğaz turu yapıp kültürel bölgelerini gezdiler

SGKdan İstanbulda 5 günlük ücretsiz tatil: Kahvaltı ve akşam yemeği dahil... Boğaz turu yapıp kültürel bölgelerini gezdiler

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#SGK#Emekli#İstanbul

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