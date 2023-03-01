SGK'dan EYT başvurularına ilişkin açıklama

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularına ilişkin açıklama yaptı.

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMADAN İŞLEMİN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılarak, "Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" denildi.