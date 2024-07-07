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SGK’dan emeklilere özel internet sitesi

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Güvenlik Kurumu#SGK#Emekli Dijital Kimlik Kartı
SGK’dan emeklilere özel internet sitesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 07:00

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan sitede, emeklilere özel yapılan indirimler ve fırsatlara erişilebilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan “emekliler.gov.tr” internet sitesi erişime açıldı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın

Emekli Dijital Kimlik Kartı’ hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara ‘http://emekliler.gov.tr’ adresi üzerinden erişebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. SGK’nin paylaşımında “emekliler.gov.tr” internet sitesi üzerinden “dijital kimlik kartı”nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi. Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

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#Sosyal Güvenlik Kurumu#SGK#Emekli Dijital Kimlik Kartı

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