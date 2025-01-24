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SGK'dan dul maaşı açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#SGK#Maaş#Dul Maaşı
SGKdan dul maaşı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 21:43

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul maaşı ile ilgili yapılan açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" denildi.

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SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

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Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.

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#SGK#Maaş#Dul Maaşı

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