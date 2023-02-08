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SGK’dan deprem bölgesinde vatandaşlar için ilaçlara erişim kolaylığı... Eczanelere ilaçlar için kod tanımlandı

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#Deprem#İlaç#Eczane
SGK’dan deprem bölgesinde vatandaşlar için ilaçlara erişim kolaylığı... Eczanelere ilaçlar için kod tanımlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 01:15

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eczaneler için özel tanımlama yaparak ilaçlara erişimi kolaylaştırdı. Eczaneler “484” kodunu girdiğinde vatandaşlar ilaçlarını kolay temin edebiliyor.

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Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili ciddi şekilde etkiledi. Büyük bir yıkımın meydana geldiği bölgede devlet, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tek yürek oldu. Devlet kurumları depremden etkilenen vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yeni kolaylıklar sunuyor. Bölgede deprem nedeniyle çadırlara yerleştirilen çocuk, genç, yaşlı ve kronik rahatsızlıklarından dolayı kullandıkları ilaçlar da göçük altında kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu bölgelere özel tanımlama yaparak eczaneler “484” koduyla reçete girebiliyor. TC kimlik numarası ile eczaneye başvuranlar vatandaşlar ilaçlarını kolaylıkla temin edebiliyor.

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#Deprem#İlaç#Eczane

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