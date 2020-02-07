SGK sigortasız işçi çalıştırma ihbarı nasıl yapılır? Ödül veriliyor mu?

Kayıt dışı istihdam edilen işçileri tanımlamak için halk arasında kullanılan kaçak işçi tabiri, çalışanların işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi anlamına gelir. İşverenleri aracılığıyla çalışma sürelerinin gün veya ücret anlamında ilgili kurumlara bildirilmeyen ya da eksik bildirilen işçiler sosyal haklardan mahrum kalır. Gerekli primler ödenmediği için işçinin sosyal güvencesi bulunmaz ve emeklilik için herhangi bir adım da atılamaz.

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Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere idari para cezası, teşvikten yararlandırılmaması, asgari ücret desteğinin geri alınması, sigortasız çalıştırılan sürelere ait sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilmesi gibi yaptırımlar uygulanır.İ

dari para cezalarında asgari ücret baz alınarak hesaplama yapılır. 2020 için hiçbir teşvik ve destekten yararlanmayan işverene bir işçinin yıllık prim maliyeti (1.103,62 x 12) 13.243,44 TL’dir. Primlerini düzenli ödeyen ve 5 puanlık prim teşvikinden faydalanan işverenler için bir işçinin bir yıllık maliyeti (956,48x12) 11.478,00 TL’dir. Bir işverenin kayıt dışı işçi çalıştırdığının tespit edilmesi durumunda; bir yıllık işçi maliyetine ek olarak 26 kat asgari ücreti (76.518 TL) tutarında idari para cezası ödemesi beklenir.

Sigortasız İşçi Çalıştıran İşveren Nasıl İhbar Edilir?

• Sigortasız işçi çalıştıran işvereni, SGK tarafından kurulan ALO 170 hattından şikayet etmek mümkündür. Şikayetin ardından kurumun denetiminin yapılması için iş yeri unvanı, açık adres ve sigortasız çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri verilmelidir.



• Sigortasız işçi çalıştırma ihbarı ALO 170 internet sitesi üzerinden online olarak da yapılabilir.



• Son olarak; kişinin bulunduğu il ve ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına şikayet dilekçesiyle de talep iletilebilir. Dilekçede isim, soy isim, ödül talebi ve ihbarın nedenine ilişkin bilgiler açık bir dille eklenmelidir.