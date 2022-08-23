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SGK memurunun sır ölümü

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#İstanbul#Esenyurt#SGK
SGK memurunun sır ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 10:09

İstanbul Esenyurt'ta SGK memuru Süleyman Ağırman yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde SGK’da memur olarak çalışan Süleyman Ağırman’dan haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağırman’ın evine gelen polisler, kapıyı çalıp karşılık alamamaları üzerine çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Ağırman’ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ağırman’ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından SGK memurunun cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ağırman’ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı. Ağırman’ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Esenyurt#SGK

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