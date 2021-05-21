SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK kaça kadar açık? SGK çalışma saatleri 2021

Pandemi nedeniyle alınan yeni genelge kararları ile birlikte kurum ve kuruluşların çalışma saatleri de değişkenlik gösterebiliyor. Resmi dairelerde işlem yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de SGK çalışma saatleri. Vatandaşlar, SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK hafta sonu açık mı, öğle arası kaçta gibi sorulara internet aramalarında yanıt bulmaya çalışıyor. Bu içeriğimizden SGK çalışma günleri ve SGK açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

SGK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? SGK KAÇA KADAR AÇIK?

SGK, 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri 08.00-17.00 olan kurum çalışanları gün içerisinde 12.00'da öğle molasına çıkıyor.

SGK HAFTA SONU AÇIK MI? SGK CUMARTESİ, PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU?

SGK hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:00- 13:00

Hafta sonu: Kapalı

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın birleştirilmesiyle oluşturulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur.

Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur. Başlıca amacı dünya standartlarında bir sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesini sağlamaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun başlıca görevleri; sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, hizmet sunduğu kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmaktır.

SGK Genel Müdürlüğü, Ziyabey Caddesi, No: 6, Pk: 06520, Balgat, Çankaya, Ankara, Türkiye adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0312) 207 8000 numaralı telefonla da ulaşabilirsiniz.

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