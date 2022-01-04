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SGK işten çıkarma kodları, kişinin kariyeri açısından önemli bir rol üstlenmektedir. İşverenlerin kod vermesi halinde SGK tarafından bu kodlar işlenmekte ve sonraki işverenin değerlendirme sürecinde önem arz etmektedir. Peki, SGK işten çıkarma kodları nelerdir? İşte, o detaylar

SGK İŞTEN ÇIKARMA KODLARI NEDİR?

GEREKLİ VASIFLARDA İŞVERENİN YANILTILMASI: (Kod 42) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

İŞVERENLE İLGİLİ ASILSIZ İHBARLAR: (Kod 43) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi.

BAŞKA İŞÇİCE CİNSEL TACİZ: (Kod 44) Başka bir işçiye cinsel taciz.

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İŞ YERİNE SARHOŞ GELİNMESİ: (Kod 45) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine veya işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi.

HIRSIZLIK VE MESLEK SIRLARINI DEŞİFRE: (Kod 46) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunması.

7 GÜNDEN FAZLA HAPİS CEZASI ALANLAR: (Kod 47) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İŞVERENDEN İZİN ALMADAN DEVAMSIZLIK: (Kod 48) İşçinin art arda iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

GÖREVİNİ YAPMAMASI: (Kod49) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İŞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK: (Kod 50) İşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, makineleri, tesisatı veya başka eşya ile maddeleri 30 günlük ücreti ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması.