SGK işten çıkarma kodları nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke5 kıtadan 10 ülkede Omicron bilançosu... Sadece 672 vaka olan ülke!#Koronavirüs
Anlaşma tamam, takas iptal 2.5 yıllığına...Anlaşma tamam, takas iptal! 2.5 yıllığına...#Trabzonspor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bahçeliye sürpriz hediye Kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye! Kritik görüşme#Ankara
Bakan Koca az önce duyurdu İşte illere göre haftalık vaka sayısı...Bakan Koca az önce duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...#Sağlık Bakanı
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldıYılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı#Milli Piyango
E-Devlette yeni uygulama: Erişime açıldıE-Devlet'te yeni uygulama: Erişime açıldı#E-Devlet
Ankaradaki görüntüler dehşete düşürmüştü Doktordan istifa kararıAnkara'daki görüntüler dehşete düşürmüştü! Doktordan istifa kararı#Doktor
Vedat Muriqi için flaş gelişme Acun Ilıcalının teklifi reddedildi, Fenerbahçe...Vedat Muriqi için flaş gelişme! Acun Ilıcalı'nın teklifi reddedildi, Fenerbahçe...#Transfer
Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili Mutasyona uğramadan öldürüyor...Müthiş haber geldi: 56 kat daha etkili! Mutasyona uğramadan öldürüyor...#Antibiyotik Direnci
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
HABERLERGündem Haberleri

SGK işten çıkarma kodları nelerdir?

#Sgk#Sgk Kodları
SGK işten çıkarma kodları nelerdir

SGK işten çıkarma kodları, işten çıkarma esnasında kullanılan resmi işlem evrakı niteliği taşımaktadır. İşten çıkarma aşamasında çalışanın hangi nedenle çıkışının verildiği kolayca anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda SGK işten çıkarma kodları kritik bir önem taşımaktadır. Yanlış kod verilmesi halinde kişinin SGK dökümünde olumsuz bir durum oluşturma riski bulunabilmektedir. Peki, SGK işten çıkarma kodları nelerdir? İşte, SGK işten çıkarma kodları hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

SGK işten çıkarma kodları, kişinin kariyeri açısından önemli bir rol üstlenmektedir. İşverenlerin kod vermesi halinde SGK tarafından bu kodlar işlenmekte ve sonraki işverenin değerlendirme sürecinde önem arz etmektedir. Peki, SGK işten çıkarma kodları nelerdir? İşte, o detaylar

SGK İŞTEN ÇIKARMA KODLARI NEDİR?

GEREKLİ VASIFLARDA İŞVERENİN YANILTILMASI: (Kod 42) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

İŞVERENLE İLGİLİ ASILSIZ İHBARLAR: (Kod 43) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi.

BAŞKA İŞÇİCE CİNSEL TACİZ: (Kod 44) Başka bir işçiye cinsel taciz.

Haberin Devamı

İŞ YERİNE SARHOŞ GELİNMESİ: (Kod 45) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine veya işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi.

HIRSIZLIK VE MESLEK SIRLARINI DEŞİFRE: (Kod 46) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunması.

7 GÜNDEN FAZLA HAPİS CEZASI ALANLAR: (Kod 47) İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

İŞVERENDEN İZİN ALMADAN DEVAMSIZLIK: (Kod 48) İşçinin art arda iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

GÖREVİNİ YAPMAMASI: (Kod49) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İŞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK: (Kod 50) İşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, makineleri, tesisatı veya başka eşya ile maddeleri 30 günlük ücreti ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sgk#Sgk Kodları

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch