SGK borçlarına ‘uzlaşı masası’

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Görüşmede İmamoğlu’na, TBB Başkan Vekili, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Birliğin ikinci Başkan Vekili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız eşlik etti.

KOMİSYON OLUŞTURULACAK

İmamoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “TBB Genel Sekreterimiz ve belediyelerden de takviye yapacağımız bazı uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle, haftaya pazartesi itibarıyla ‘bu uzlaşmayı nasıl sağlayabiliriz’ masası kurulacak ve bir çalışma yürütülecek” dedi. Bakan Işıkhan’a, uzun yıllardır siyasi partileri fark etmeksizin farklı dönemlerde belediyelerin borçlarının biriktiğini ve belediyelerin bir anda bu borçları ödeyebilmelerinin mümkün olmadığını anlattıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bu kapsamda sadece geçmişi değil önümüzdeki 1-1.5 yılı da ekonomik olarak sıkıntılı olan bu dönemin aşılması ile ilgili nasıl adımlar atılabileceğini görüştük. Makul bir süre tanınmasının, belediyelerin başvurularının alınmasının ve bu çerçevede bizim tarafımızdan da belediyelere duyurusunun yapılarak teşvik edilmesinin iyi olacağını aktardık” diye konuştu

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İMAMOĞLU’NDAN BAKAN’A TEŞEKKÜR

Yapılacak çalışmalarla ilgili bir görüş birliğine varıldığını da açıklayan İmamoğlu, “Bu geniş kapsamlı, iyi niyetli masanın kurulmasından dolayı kıymetli Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı’na TBB adına ve belediye başkanlarımız adına yürekten teşekkür ediyoruz. Umarım sonuç verir” dedi.