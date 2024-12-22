SGDD-ASAM Genel Müdürü Kavlak: Gönüllü dönüş zaman alacak

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Daha çok Birleşmiş Milletler’e bağlı yapılarla çalışan ASAM, Suriye’de rejim değişikliğinin ardından göçmenlerin içinde bulunduğu ruh halini de gözlemlemeye başladı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan SGDD-ASAM Genel Müdürü İbrahim Vurgun Kavlak, gündemdeki güvenli geri dönüşün zaman alacağının altını çizdi.

SORU İŞARETLERİ VAR

Kavlak’a göre Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri en makul çözüm ancak bunun koşullarının oluşması gerek. “Gönüllü geri dönüşün koşullarının oluşması zaman alır. Rejimin değişmesi ile ertesi gün kişiler hemen gidecek diye bir sonuç çıkarılmamalı” diyen Kavlak, rejim değişikliği sonrası oluşabilecek otorite boşluğunun yaratabileceği yeni bir çatışma ortamından kentlerde yaşam koşullarının yeniden oluşmasına kadar pek çok sorun olduğunu belirtti: “Birçoğu düşünme aşamasında bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Çok erken şu anda karar vermek açısından, özellikle çocuklu aileler biraz daha bekleyeceklerdir, gönüllü olmak için. Kendilerine bir dizi takvimlendirme yapmış durumdalar. ‘Türkiye’de alınan evlenme, boşanma, velayet gibi mahkeme kararları geçerli olacak mı? Örneğin depremde hayatını kaybedenlerin burada cenazeleri ne olacak? Vatandaşlık alanların vatandaşlıkları iptal edilecek mi’ gibi onların da akıllarında bir dizi soru var.”

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BAKAN YERLİKAYA: 124 BİN 325 SURİYELİ DÖNDÜ

- AK Parti Selçuklu Teşkilatı 8’inci Olağan Kongresi’ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, rejimin devrilmesiyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin sayısının arttığını belirterek şu bilgileri verdi: “Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz; insan hakları ve hürriyetlerdir. Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor, kamu düzenini ve güvenliğini her daim ön planda tutuyoruz. Huzurun anahtarı, asayişten geçer. Önleyicilik gücümüzü ne kadar artırırsak, olay sayılarını o kadar azaltırız. İşte biz de buna odaklandık; suçta önleyiciliğe. Personel sayımızı artırdık, araç sayılarımızı artırdık. Böylece gece ve gündüz ekip sayılarımız arttı. Ve sonuçta bu yılın ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 28 bin 446 azalttık. Aydınlatma oranımızı yüzde 98’e çıkardık.”