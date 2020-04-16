Sfs Ne Demek? Instagram'da Sfs Yapmak Nedir? Nasıl Yapılır?

SFS, takipçilerini artırmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olarak gün yüzüne çıkıyor. Kullanım alanı ise her geçen gün artıyor. Instagram’da SFS kullanımı bir hayli yaygın. Bunda SFS’nin çözüme en kısa sürede ulaştıran yöntem olmasının etkili olduğu kabul görüyor.

SFS Ne Demek?

SFS terimi, İngilizce “Shoutout For Shoutout” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. SFS’nin anlamı ise karşılıklı profil paylaşımıdır.

Instagram'da SFS Yapmak Nedir?

İnternet üzerinden iletişim sağlayan sosyal medya araçlarından biri son zamanlar popülerliği artan İnstagram’dır. Ünlü kişilerin ve markaların en çok tercih ettiği sosyal medya kanalı İnstagram; farklı ve yeni kişilerle tanışabilmek, özel olarak mesajlaşabilmek, kendine ait fotoğraf ve videolar paylaşabilmek, istenen kişileri takip etmek özellikleri ile beğenilen bir platform. İnstagram’da kullanılan terimler ve birçok reklam içeren yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri SFS yöntemi.

Instagram’da SFS yapmak, karşılıklı profil paylaşarak takipçi sayısını artırmak, işletmeye ait bir profil söz konusu ise bu işletme hesabını büyütmek, kendi hesap profillerinde ise takipçi, beğeni ve yorumlarda artışa sebep olan SFS yöntemini kullanmak anlamını taşır.

Nasıl Yapılır?

İlk olarak bu işlem için rızası olan başak bir kullanıcı bulunur. SFS yapmak istenen profilin, hikaye kısmından diğer kullanıcılara duyurulur. Hesapların birbirleri ile benzer içerikleri, hedef kitle, takipçi sayları dikkate alınır. Aksi durumda teklif reddedilebilir. Kabul edilmesi halinde SFS yapılacak olan hesaba ait sayfanın ekran görüntüsü, SFS yapacak olan hesaba ait hikayede paylaşılır. Neden ziyaret edilmesi gereken bir profil olduğuna ilişkin bilgi içeren bağlantıya yer verilmelidir. İlgi çekici hashtag kullanımı da etkili olmaktadır.