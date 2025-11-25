Sezonun ilk yoğun kar yağışıyla beyaza büründü: Kar yağışı yeniden başladı

Haberin Devamı

Erzincan’da doğa büyüsünü konuşturdu. Şehir, kışın sunduğu eşsiz manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday. Güneş, kar ve sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Keşiş ve Munzur Dağları’nın zirveleri, sezonun ilk yoğun kar yağışıyla beyaza bürünürken, güneş ışınlarının karla kaplı yamaçlarda oluşturduğu parıltı ve sis tabakasının dağı aşan görüntüsü masalsı karelere sahne oldu.

Sabah saatlerinde Erzincan Ovası’nı kaplayan yoğun sis, karla kaplı tepelerle bütünleşerek tabloyu andıran bir atmosfer oluşturdu. Göletler ve derelerin çevresinde biriken kar ise doğanın tüm zarafetini gözler önüne sererek ziyaretçileri büyüledi.

Güneş ışığının karla kaplı yamaçlar üzerindeki yansımaları ve sis arasından beliren dağ siluetleri, fotoğrafçılara eşsiz ve etkileyici kareler yakalama imkânı sunuyor. Oluşan bu doğal güzellikler, bölgeyi her yıl artan sayıda fotoğrafçı ve doğa tutkununun ilgisini çeken önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor.

ERCİYES'TE KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda yeniden kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, 14 Kasım'da yağan kar ile beyaza bürünmüştü. Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından bugün yeniden kar yağışı başlayan Erciyes Dağı'nda, beyaz örtünün gelişi turizmcileri sevindiriyor.