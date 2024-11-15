Sezonluk hırsız

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BALIK DOLABINI AÇAMAYINCA NE BULURSA ALIP GİTTİ

11 Kasım günü balık hırsızı yeniden işbaşındaydı. Saat 00.50’de işyerinin önünde görülen şüpheli, işletmenin kamyonetini görünce önce içini kontrol etti, ardından işyerini gözlemleyip uzaklaştı. Bir süre sonra kimsenin olmadığını fark edince işyerine girip kargo paketlerini, balık ustalarına ait iki çift ayakkabıyı, beş adet beş kiloluk sıvı yağı ve on kilo mısır ununu çaldı.

Kaçmadan önce balık dolabını yeniden zorlayan ancak açamayan hırsız, dizüstü bilgisayarı faresiyle birlikte alarak olay yerinden kaçtı. Sabah işyerlerinin tekrar soyulduğunu fark eden işletme sahipleri, elde ettikleri kamera görüntüleriyle bu kez polise giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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15 yıldır balıkçılık yapan 32 yaşındaki işletme sahibi Uğur Yaşar, “En son geldiğinde somon çaldı. Daha önce kaya levreği, kalkan da almıştı. Sezon açılınca düzenli olarak gelip balıkları çalıyor, dükkâna girip çıkmayı ezberlemiş gibi. Bu kez dükkân çok dağıldığı için şikâyetçi olduk” dedi.