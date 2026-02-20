×
Sezon başında 400 liraydı 50 liraya kadar düştü: 'Bu yıl ilk kez oldu, rağbet oldukça fazla'

#Edirne #Hamsi Fiyatları #Balık Pazarı
Sezon başında 400 liraydı 50 liraya kadar düştü: Bu yıl ilk kez oldu, rağbet oldukça fazla
Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı. Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi. Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla." dedi.

Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.

Bugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz." diye konuştu.

Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.

