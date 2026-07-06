×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şezlong tartışmasında yeni gelişme: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı#Şezlong
Şezlong tartışmasında yeni gelişme: Adli kontrolle serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 18:59

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İ.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

‘Nefret ve ayrımcılık’ suçundan adliyeye sevk edilen İ.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı#Şezlong

BAKMADAN GEÇME!