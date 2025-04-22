Sezgin’in tazminatını ödeyin

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Konya’daki Afşar ve Bağbaşı Barajı arasındaki Mavi Tünel’in inşaatında ekskavatör operatörü olarak çalışan Sezgin Keşto (31), 1 Mart 2019’da, şantiyeye gitmek için Cezmi Çelik’in (54) kullandığı beton mikseriyle yola çıktı. Uzun süredir bakımlarının yapılmadığı ve arızalı olduğu öne sürülen beton mikseri, şanzımanındaki sorun nedeniyle kontrolden çıktı.

BİR DAHA YÜRÜYEMEYECEK

Çelik’in durduramadığı beton mikseri, yol kenarındaki kayaya çarpıp devrildi. Hurdaya dönen araçtaki Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Keşto ağır yaralandı. Araçtan çıkarıldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Keşto’nın omurgasının kırıldığı, omuriliğinin zedelendiği belirlendi. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kalan Keşto, 6 aylık tedaviden sonra taburcu edildi. Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Keşto, Adana’daki ailesinin evine döndü.

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Fizik tedaviye devam eden Sezgin Keşto, çalıştığı şirkete tazminat davası açtı. Adana 13’üncü İş Mahkemesi 4 yıl süren davanın ardından şirketin asli kusurlu olduğuna kanaat getirerek, 15 milyon 739 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Bu zamana kadar tazminatı ödemeyen şirketin Keşto’ya borcu, 22 milyon 391 bin lirayı buldu. Öte yandan, şirketin, 2018’de konkordato ilan ettiği öğrenildi.

‘DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI’

Yaşadığı kazayı ve tedavi sürecini anlatan Sezgin Keşto, “Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğimi söyleyince dünyam başıma yıkıldı. Şimdi yüzde 90 engelliyim. Ailemin desteğiyle ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Nişanlanmayı düşündüğüm kız arkadaşım yapamayacağını söyleyip beni terk etti. Davayı kazanmama rağmen beni arayıp ‘Parayı ödemeyeceğiz. İstediğini yapabilirsin’ dediler. Adalet yerini bulsun. Beni bu hale düşürenler cezasını çeksin istiyorum” dedi.