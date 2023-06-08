Sezgin Baran Korkmaz'ın savunması için Amerika'dan adli yardımlaşma bekleniyor

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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 7'nci celseye, sanıklar katılmadı. Sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, "Müvekkilim ABD’de tutuklu bulunmaktadır, yargılamayı beklemektedir. Oradaki yargılama bitince gelecektir. Burada özgürce yargılanmasını istiyoruz. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Müvekkilin hakkında gıyabi tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını ve ayrıca kendisi ve SBK Holding hakkında verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz. Tedbir kararları müvekkili ve ailesini mağdur ediyor" dedi. Sezgin Baran Korkmaz’ın diğer avukatı Ahmet Susoy da Amerika’ya yazılan istinabenin sonucunun beklenmesini istedi. Diğer şirket ve sanık avukatları da mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ettiler.

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Mahkeme, sanıklar Jacop Ortell Kıngston ve Leon Termendzhyan hakkında yakalama emri ile Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına, infazının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıklar için Amerika Birleşik Devletleri’ne savunma ve delillerin tespiti için adli makamlara yazılan adli istinabenin sonucunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, bir kısım sanıkların ve şirket avukatlarının mal varlıklarına konulan tedbir kararlarının kaldırılması talebini ve adli kontrol kararlarının kaldırılması taleplerini reddetti. Mahkeme, yargılamanın sanıklar Jacop Ortell Kıngston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında adli istinabe talimatının gidiş, geliş süresi ve evrakların tercümesini de dikkate alarak duruşmanın 18 Ocak 2024 tarihine bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihindeki ilk duruşmada, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak yokluğunda tutuklama kararı verilmişti.

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Sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.