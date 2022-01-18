Sezgin Baran Korkmaz'ın 'malvarlığı değerini aklama' davasında bilgi talebinde bulunuldu

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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ısrarlı taleplerine rağmen gazeteciler alınmadı. Duruşmada Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ı avukat Volkan Dülger temsil etti. Duruşmada söz alan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Dülger, müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarında alınması, kabul etmedikleri MASAK raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden yeni rapor aldırılması talebinde bulundu. Mahkemenin sanık Korkmaz'ın ifadesinin Avusturya'da alınması ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması taleplerini bu aşamada reddettiği öğrenildi.

DURUŞMA 5 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkemenin, ABD'de bulunan Jabob Ortell Kingston, Sally Louise Kingston, Levon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, ülkedeki adli makamlara istinabe (adli yardım) yoluyla sorulması ve bilgi istenilmesine karar verdiği de kaydedildi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.

İDDİANAME

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) "suçtan zarar gören", Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi "şüpheli" olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de "malen sorumlu" olarak gösterildi. İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.