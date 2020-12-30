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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sezgin Baran Korkmaz’a karapara operasyonu

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Sezgin Baran Korkmaz’a karapara operasyonu
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Biyodizel ürettikleri iddiasıyla ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandıran Kingston Kardeşler’in 134 milyon dolarını Türkiye’de aklamakla suçlanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, yurtdışında oldukları için yakalanamadı. Korkmaz’ın Üsküdar’daki yalısının şöminesinde, cep telefonları ve şirket bilgilerinin bulunduğu dijital materyallerin yakıldığı belirlendi.

Mali Şube ekipleri, Sezgin Baran Korkmaz’a ait holding ve şirketlerin sunucularını da bulamadı. Korkmaz’ın sunucuları yurtdışına çıkardığı değerlendiriliyor.

İddialara göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve bağlı 6 şirketin hesaplarında 134 milyon dolar karapara aklandığı bilgisine ulaştı. ABD’de suçlarını itiraf eden Kingston kardeşlerin ABD Hazinesi’ni dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarını Türkiye’ye gönderdiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı iddia ediliyor. Kingston kardeşlerin, Türkiye’ye gönderdiği paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, Utah Federal Savcılığı’nın Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının geri alınmasını talep ettiği belirtiliyor. Ayrıca Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran Lev Dermen’in de, Korkmaz’ın Türkiye’deki finansörü olduğu öne sürülüyor.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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