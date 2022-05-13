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Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis

#Sezer Öztürk#Sancaktepe#Yol Verme Tartışması
Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis

Sancaktepe’de eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scholten’i tabancayla vurarak öldüren eski milli futbolcu Sezer Öztürk 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sancaktepe’de 19 Eylül 2021 tarihinde, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Sezer Öztürk (36) ile Halil İbrahim Scholten (24) yol verme nedeniyle tartışmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, Öztürk, otomobiliyle kaçan Scholten’i, Çekmeköy Ertan Sokak’ta durdurmuştu. Silahını ateşleyen Öztürk, Scholten’i göğsünden ve sırtından vurarak öldürmüş, olayda babası Haydar Genç, ağabeyi Duran Genç ile arkadaşları Sezgin Yıldız ve Metin Açık ise yaralanmıştı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına cezaevindeki Sezer Öztürk ve Ömer Genç ile Halil İbrahim Scholten’in ailesi katıldı. “Pişmanım” diyen Öztürk, “Basit bir yol isteme ricasının buralara kadar gelmesinin sebebi ben değilim. İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim” dedi.

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Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sezer Öztürk’ü ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Öztürk’ü ‘haksız tahrik altında olası kastla yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandıran heyet, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Diğer tutuklu sanık Ömer Genç ise tahliye edildi.

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#Sezer Öztürk#Sancaktepe#Yol Verme Tartışması

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