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Sezen Ünlü hamileyken katledilmişti! Sanığa istenen ceza belli oldu

#İzmir#Sezen Ünlü#Anıl Yolum
Sezen Ünlü hamileyken katledilmişti Sanığa istenen ceza belli oldu

İzmir'de birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından hakim karşısına çıktı. İddianamede, Yolum için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Olay, 26 Mart saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen, birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

Yolum, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü'nün ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'INSTAGRAM'A GİRMESİNİ İSTEDİM AMA KABUL ETMEDİ'

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Davanın ilk duruşma bugün İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum, taraf avukatları ve Ünlü'nün babası ile yakınları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi. Sanık Yolum, Ünlü'nün kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini savundu.

Yolum, "Babası bir gün Sezen'i alıp götürdü. Ancak geri getirmedi. Şiddete uğradığı gerekçesiyle hakkımda uzaklaştırma kararı almışlar. Olaydan 1 ay önce mahalledeki arkadaşlardan, Sezen'in başka biriyle flört ettiğini duydum. Olay günü ise Sezen'in arkadaşlarıyla buluştuk. Sezen'e telefonumu verip Instagram'a girmesini istedim ama kabul etmedi. Sonra telefonda birkaç dakika bir şeyler yaptı. Kendisine gelen mesajları sildiğini fark ettim. Sosyal medyasından 'Esat' adında biriyle mesajlaştığını gördüm. Mesajlarda 'Hani buluşacaktık, niye gelmedin?' tarzında şeyler yazıyordu. Bunu sorduğumda 'Of yeter. Ben onunla birlikteyim. Onu seviyorum. Karnımdaki çocuk senden değil' diye çıkışınca tuhaf oldum. Gözüm karardı. Üzerimdeki bıçağı salladım. Keşke vurmasaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Sezen yerdeydi. Pişmanım" dedi.

'ŞİDDET SEBEBİYLE KARS'A GİDECEKTİ'

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Yolum'un ardından söz alan Sezen'in babası Serdar Ünlü, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Ünlü, "2019 yılında ablam, kızımla sanığın arkadaşlığından söz etti ve nişanlanmak istediklerini söyledi. Ben de 'olur' dedim. Sonrasında sanığın kızıma tecavüz ettiğini, bu sebepten ötürü evlilik planları yaptıklarını, bunların yanı sıra sanığın kızıma şiddet uyguladığını öğrendim. Kızım bana 'namus meselesi' dedi. Ben de sırf bu yüzden evlenmek zorunda olmadığını söyledim. Kızım, annesiyle diyaloğu olmamasına rağmen onun yaşadığı Kars'a gitmek istedi. Meğerse şiddetten kaçmak istiyormuş. Uzaklaştırma kararı aldırdım" ifadelerini kullandı.

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'SANIK KAR MASKESİYLE GELDİ'

Olay günü Sezen Ünlü ile birlikte olan Yılmaz ve Petek Küleş çifti de duruşmada tanık olarak dinlendi. Yolum'un kar maskesiyle yanlarına geldiğini belirten Yılmaz Küleş, "Petek, Sezen'le otururken kar maskeli biri yanımıza geldi. Maskeyi indirince Anıl olduğunu anladık. Sezen'in telefonunu zorla alarak Instagram'a girdi. Ardından Sezen ve Anıl, konuşmak için bizden biraz uzaklaştılar. Eşimle o sırada metruk bir binada oturuyorduk. Bağırma sesi duyunca yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Anıl'ın elinde bıçak vardı. Bizi cinayete ortak etmekle tehdit edip, kaçtı. Sonra polisi ve ambulansı aradık" dedi.

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Tanık Petek Küleş ise "Biz üçümüz otururken Anıl, kar maskesiyle yanımıza geldi. Telefon tartışması yaşadıktan sonra bizden biraz uzaklaştılar. Bir süre sonra Sezen'in bağırmasını duyup, yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Onu öyle görünce şoka girdim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 1 Şubat'a erteledi.

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#İzmir#Sezen Ünlü#Anıl Yolum

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