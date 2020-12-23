Sezay Koçak Özahi ölümündeki sır perdesi sürüyor - Sezay Koçak Özahi kimdir, nasıl öldü?

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Özahi'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay’la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığını ileri sürüldü.



2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Ali Özahi, ifadesinde yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Koca, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



AİLESİ İNTİHARA İNANMIYOR

Ancak Sezay Koçak Özahi'nin ailesi kızlarının intihar edeceğine inanmadığını ve cinayete kurban gittiğini düşündüklerini söyledi. Ailenin avukatı Erkan Kuşçu'nun itirazının ardından dosya cinayet büro savcılığına devrildi. Yeniden başlatılan soruşturmada Sezay Koçak Özahi'nin eşi, komşuları ve yakınlarının yeniden ifadeleri alındı. Soruşturmanın cinayet şüphesiyle derinleştirilmesini umutlu bir süreç olarak değerlendiren avukat Erkan Kuşçu, bekledikleri Adli Tıp Kurumu raporunun duruşmanın seyrini değiştireceğini söyledi.

'ABLAMIN TELEFONU OLAYDAN SONRA KULANILDI'

Neveser Özyalçın, ablası Sezay'ın telefonunda konuyu aydınlatabilecek bazı ses kayıtlarının olduğunu ileri sürdü. Olaydan sonra telefonu istediğini ancak kendisine verilmediğini ifade eden Özyalçın, ablasının vefat etmesinden 4 gün sonra bile telefona gönderdikleri mesajların okunduğunu söyledi.

ELTİSİ KONUŞTU

Sezay Koçak Özahi ölümündeki sır perdesinin aralanmasını isteyen annesi, bir televizyon programına katıldı. Sezai Koçak'ın düştüğü o an evde olan eltisi Didem Hanım, programa telefonla bağlandı. Eşler arasında kavga çıktığını belirten Didem Hanım, Sezay Koçak Özahi'nin aniden balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını belirtti. Bir başka görgü tanığı ise Sezay'ın düşmemek için mücadele ettiğini söyledi.