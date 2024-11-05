Sezaryenle mücadelede ‘Tokofobi’ hamlesi

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Sağlık Bakanlığı yüzde 61.5’e yükselen sezaryen doğum oranını azaltmak için çalışmaları hızlandırdı. Bakanlık, bazı anne adaylarında bulunduğu tespit edilen, doğum korkusu olarak bilinen ve kadınlarda doğum süreciyle ilgili yoğun kaygılar ve korkulara yol açan ‘Tokofobi’yi yok etmek için gebe bilgilendirme çalışmaları yapacak. Bakanlığın sezaryen doğum oranını düşürme çalışmalarının ayrıntıları şöyle:

HER GEBEYE BİR EBE

* Ebelerin normal doğum süreçlerindeki rolü güçlendirilecek ve anne dostu hastane standartları yaygınlaştırılacak.

* Tüm doğum ünitelerinin yüzde 50’si anne dostu hastane standartlarını karşılayacak.

* Tüm gebeler bir ebe tarafından birebir takip yapılacak.

DOĞUM KORKUSU YENİLECEK

* Tokofobi, doğum korkusu olarak bilinen ve bazı kadınlarda doğum süreciyle ilgili yoğun kaygılar ve korkulara yol açan bir durum. Tokofobisi olan kadınlar, doğumun zorluklarından kaçınmak için sezaryen tercih edebiliyorlar. Toplumda sezaryenin güvenli ve kolay bir doğum yöntemi olduğuna dair yanlış algılar da bu tercihi destekliyor. Türkiye’de birçok kadın doğum sırasında ağrı, uzun süren doğum süreçleri ve komplikasyon korkusuyla sezaryen tercih edebiliyor. Bu korkunun ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle gebe bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

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* Normal doğum özendirilerek, 2025 yılı sonuna kadar sezaryen oranları yüzde 5 düşürülecek.

* 2023 yılında kamu hastanelerinde en yüksek sezaryen oranı olan 5 il Zonguldak, Samsun, Karabük, Giresun ve Ordu iken, en düşük olan 5 il Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Sivas ve Muş olarak belirlendi. Sezaryen oranının yüksek olduğu illere özel önem verilecek.

* ‘Annelik Yolculuğu’ kitabının dijital hali 18 yaşını doldurmuş, gebeliğinin 10. haftasında olan tüm gebelere e-Nabız uygulamasına entegre edilerek ulaştırılacak.”

SEZARYEN ORANI % 57.6

TÜRKİYE’de 2018-2023 yılları arasındaki 6 milyon doğum incelendiğinde yüzde 57.6’sının sezaryen, yüzde 28.8’inin ise primer sezaryen olduğu belirlendi. En yüksek sezaryen oranlarının özel sağlık kuruluşlarında (yüzde 74.2), en düşük ise kamu hastanelerinde (yüzde 41.8) olduğu görüldü. Normal doğum hem anne hem de bebek için birçok fayda sağlıyor. Anneler için hastanede kalış süresi azalıyor, fiziksel ve psikolojik olarak iyileşme hızlanıyor. Emzirme daha erken başlıyor. Gelecekteki gebelik komplikasyonlarının olasılığı düşüyor. Bebek için solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski azalıyor. Bağışıklık sistemleri güçleniyor. Kan şekeri ve vücut ısısı regülasyonu sağlanıyor.