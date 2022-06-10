Sezaryene 'yoga'lı formül

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SAĞLIK Bakanlığı, “Sezaryen Klinik Protokolü” hazırladı. Bakanlık, 2015 yılından bu yana aktif biçimde Türkiye’de sezaryen oranını düşürmeye çalışıyor. Hazırlanan protokolün “Türkiye’ye özgü” olduğunu belirten bakanlık kaynakları, bu konuda farklı programların hayata geçirilebileceğini bildirdi. Hazırlanan protokolün ayrıntıları özetle şöyle:

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ

“Sezaryen, ancak belirli şartlarda anne ve bebek yaşamını kurtarmak amacıyla yapılan, kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek riskleri barındıran majör bir cerrahi işlemdir. Sezaryen doğumun aşamalarını kapsayan ortak bir anlayış ve klinik bakış geliştirilmesine katkı sağlayacak bilimsel bilgiler ışığında Türkiye’ye özgü bir ‘Sezaryen Klinik Protokolü’ oluşturulmuştur. Sezaryen planlanırken, gebeye ve gebeliğe özgü yararları ve riskleri göz önüne alınmalıdır. Türkiye’de her 1000 doğumdan 544’ü sezaryen ameliyatı ile yapılıyor.”

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ANNE İSTİYOR DİYE YAPILAMAZ

BAKANLIK hazırladığı protokolde şöyle dedi: “Doğum uzmanları anne isteği ile sezaryen yapmak zorunda değildir. Sezaryen ile doğum, cerrahi bir girişim olup, tıbbi gerekçelerle yapılması esastır. Annenin istemi, sezaryen için tek başına yeterli bir neden olmamakla beraber, kişiye ait aşırı korku, endişe, panik gibi psikolojik durumların varlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Sezaryen kararı, her hastanın bulguları bireyselleştirilerek verilmelidir.”

QS’İN İLK BİNİNDE 8 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

İNGİLTERE merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, dünyanın en önemli ölçümlerinden biri olarak kabul edilen, “2023 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması”nı açıkladı. Dünyanın en iyi bin 500 üniversitesinin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye’den ilk 500’e Koç Üniversitesi girdi. İlk 1000’e giren üniversiteler ise Ortadoğu Teknik, Sabancı, Bilkent, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri oldu.

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SANCI ÇEKMESİNLER

PROTOKOLE göre doğum ağrısı ile başa çıkmada etkili farmakolojik olmayan yöntemlerden yararlanılabilir. Bunlar arasında hareket, masaj, sıcak veya soğuk uygulama, nefes teknikleri, duş alma ve ses analjezisi yer alır. Akupunktur, suda eylem, analjezi amaçlı steril su enjeksiyonları, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) uygulanabilir ve yoga yapılabilir.

ORANI YÜKSEK

Bakanlık verilerine göre, 2014 yılında yüzde 51 olan sezaryen doğum oranı, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 53 oldu. Sezaryen doğum oranı 2017’de yüzde 53, 2018’de yüzde 52, 2019’da yüzde 54, 2020’de yüzde 53 oldu. AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 28’lerde.