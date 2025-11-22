Sezaryende ilk düşüş

Haberin Devamı

HASTANELERE 10 AYDA 930 MİLYON BAŞVURU

- “1859 ilacı aile hekimlerimizce yazılabilir hale getirdik. Birçok ilaç raporu aile hekimlerimizce düzenlenebilir duruma geldi. Bu sayede, bir yıl öncesine göre, 65 milyon başvuru, hastaneler yerine aile hekimleri tarafından karşılandı.

- Son bir yılda, 35 milyon vatandaşımızın kronik hastalık taramaları yapıldı. 7.3 milyon kişiye yeni tanı konuldu.

- 5 milyon kanser taraması yaptık. 19 bin kişiye erken kanser tanısı koyduk.

-2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını, 2024 yılında 11.5’e düşürerek tarihimizin en düşük seviyesine ulaştık. 2002 yılında bin canlı doğumda 31.5 olan bebek ölüm hızını, 2024 yılında 8.9’a düşürdük.

- 2024 yılında sağlık hizmetlerine, 1 milyar 48 milyon müracaat gerçekleşti. Bu rakam, bu yılın ilk 10 ayında 930 milyon olarak kaydedildi.

SEZARYEN ORANI 4.1 PUAN DÜŞTÜ

- ‘Normal Doğum Eylem Planı’ sayesinde, uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranını düşüşe geçirdik. Bir yıl içinde primer sezaryen oranında 4.1 puan düşüş sağladık. (2025 yılında primer sezaryen yüzde 32.1’den yüzde 28’e geriledi.) Tıbbi zorunluluk dışındaki sezaryen oranlarını düşürmek için planın 2. aşamasına geçeceğiz.

VEKİLLER DE SİGARAYI BIRAKSIN

- Bağımlılıkla mücadelemizi yalnızca tütünle sınırlı tutmadık. Dijital bağımlılık, online kumar ve benzeri davranışsal bağımlılıklar için hizmetleri yürütüyoruz. Siz değerli vekillerimizden tütün alışkanlığı olanları da meclisimizdeki sigara bırakmaya bekliyoruz.”

VATANDAŞLARIN % 65’İ FAZLA KİLOLU

SAĞLIK Bakanı, ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyasına ilişkin “Sadece 3 ayda 81 ilde 10 milyondan fazla vatandaşımızın boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirdik. Sonuçta, vatandaşlarımızın yüzde 65’inin kilosunun fazla olduğunu tespit ettik ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendirdik” dedi.

VEKİLLERE ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

“Ülkemizde 150 nakil merkezinde, her yıl ortalama 5 bin organ nakli gerçekleştiriyoruz. Artık, e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor. Kıymetli vekillerimiz, sizlerle birlikte tüm halkımızı, e-Nabız üzerinden organ bağışı yapmaya davet ediyorum. 2015 yılından bu yana kemik iliği ihtiyacı olan yaklaşık 8 bin hastamıza Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla, uygun hücre temin ederek, bu alandaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık. Sene sonu itibarıyla, 856 yeni ambulansımızı filomuza katmış olacağız. İlk 10 ayında 4 bin 231 vatandaşımız, hava ambulanslarımızdan yararlandı.”

DOKTOR SAYISI

“2024 yılı Temmuz ayından sonra sağlık alanında 14 bin 970’i uzman hekim, 99 bin 567 sağlık personeli istihdam ettik. 61 bin 623 pratisyen hekim, 111 bin 580 uzman hekim, 52 bin 225 diş hekimi, 334 bin 276 hemşire ve ebe ile toplamda 1 milyon 470 bin 757 sağlık çalışanımız görevde.”

HASTANELER DEPREME HAZIR

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, bütçe sunumunda sağlık sisteminin olası İstanbul depremine hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, “Hastane afet planlamalarımızla, 20 bin kişilik UMKE ekibimizle ve gerçekleştirdiğimiz kapsamlı tatbikatlarla, olası İstanbul depremi dahil, tüm afetlere karşı, sağlık sistemimizi tam hazır hale getirdik. Olası deprem risklerine karşı önlemler alıyor, başta İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere sağlık alt yapılarımızı güçlendiriyoruz” dedi.

‘BEYAZ ÖNLÜK’LÜ PROTESTO

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken CHP Milletvekili Ali Karaoba, beyaz önlüklü bir protestoya imza attı. Karaoba’nın beyaz önlüğünde, görevi başındayken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri, kısa muayene süreleri, kamuoyunda tartışma yaratan uygulamalara ilişkin çok sayıda ifade yer aldı. (Günsu ÖZMEN/ ANKARA)



