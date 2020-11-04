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İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Seyyar satıcılar, depremzedelere tavuklu pilav ve ayran dağıttı

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Seyyar satıcılar, depremzedelere tavuklu pilav ve ayran dağıttı
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İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlara yerleşen vatandaşlara seyyar satıcılar, tavuklu pilav, ayran, su ve meyve dağıttı.

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği, depremden en fazla zarar gören Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki depremzedelerin yardıma koştu. Seyyar satıcılar, gece boyu afet bölgesinde bin 500 kişilik tavuklu pilav, ayran, su ve meyve dağıttı. 20 seyyar satıcı tarafından dağıtımın yapıldığı standı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, pilavdan tadarak, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin ve seyyar satıcılara teşekkür etti. 

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