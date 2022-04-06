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Seyyar kumarhaneciler Jandarma'dan kaçamadı

#Kumarhane#Jandarma#Kahvehane
Seyyar kumarhaneciler Jandarmadan kaçamadı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otomobile yükledikleri slot kumar makineleriyle köy kahvehanelerini gezerek kumar oynamaya imkan sağladığı tespit edilen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları çerçevesinde; M.C.(31), İ.K.(40) ve M.D.(43) isimli şahıslar otomobillerine yükledikleri slot kumar makinelerini dolaştıkları köy kahvehanelerine dağıtarak, kumar oynamaya yer ve imkan temin ettiklerini belirledi.

Şahısları takibe alan Jandarma ekipleri, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi’nde söz konusu araca operasyon düzenledi. Araç içerisinde yapılan aramada; 6 adet ve işletmeciliğini Y.B.(70) isimli şahsın yapmakta olduğu kıraathanede 2 adet olmak üzere toplam 8 adet slot kumar makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 adet slot kumar makinesi, 1 adet renkli monitör, 2 adet beyaz renkli mouse, 6 adet makinalara ait para giriş aparatı, 1 adet slot kumar makinesine ait kumandaya el konuldu. Olay ile ilgili gözaltına alınan Y.B., M.C., İ.K. ve M.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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#Kumarhane#Jandarma#Kahvehane

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