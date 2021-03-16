Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuyu oraya da saklamışlar...

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz otogarını adeta göz hapsinde tutuyor. Gelen ve giden yolcular ekipler tarafından takip ediliyor. Şüpheli görülen şüpheliler durdurularak üst aramaları yapılıyor

Sokak satıcıları ise dikkat çekmemek ve uyuşturucuları saklamak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Zehir tacirleri çeşitli taktikler denese de polisin takibinden kaçamıyor. Uyguladıkları yöntemler birer birer deşifre ediliyor.

Kimi cips ve çay paketlerine kimi ayakkabısına kimi oyuncağına kimi de şampuan kutusuna saklıyor. Bazı şüpheliler ise dikkat çekmemek için sakat ya da yaralı rolü yapıyor. Durdurulan bir şüphelinin eline sardığı sargı bezinde dahi uyuşturucu bulundu. İşte o operasyondan çok özel görüntüler ve gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcıları şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemleri.

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