Şeytani planı polis bozdu! Yeni taktikleri şaşkına çevirdi...

İstanbul Narkotik Polisi uyuşturucu yollarını kesince, zehir tacirleri birbirinden ilginç yollara başvuruyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte uyuşturucu tacirleri çadır kozunu oynadı ama başarılı olamadı. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Alper Öztürk’ün özel haberi.

Van Başkale’den iki adet kamp çadırının İstanbul’a geldiği bilgisini alan ekipler Bayrampaşa’daki o kargo firmasına gitti ve beklemeye başladılar. O esnada bir şüpheli o kargo firmasına geldi önce çadırların fotoğrafını çekti ardından da cep telefonuyla bir kişiye gönderdi. Ekipler çadırlarla birlikte kargo firmasından çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

Çadırlarla birlikte İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü’ne gelen ekipler şüphelerinde haklı çıktı, Van’dan gelen iki çadırın iskelet diye tabir edilen borularında zulalanmış şekilde uyuşturucu madde bulundu.

AKILLICA BİR TAKTİK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER AMA…

Kamp çadırlarının yoğun talep edildiği bir dönemde uyuşturucu tacirlerinin çadır hamlesi akıllıca görünse de Van’dan İstanbul’a çadır gelmesi ekipleri harekete geçirdi ve İstanbul’da piyasaya sürülmek üzere gönderilen yaklaşık beş kilogram uyuşturucu madde çadırların iskeletlerinde ele geçirildi. Şüphelinin sorgusuna ise devam ediliyor.

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