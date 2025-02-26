Şeytani planı 6 yaşındaki oğlu bozdu... Eşini katledip kaza süsü vermeye çalıştı

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Aydın-İzmir karayolu Selatin Tüneli yakınlarında 21 Aralık’ta 20.00 sıralarında, Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan (34) yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan’ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile çocukları D.B. (6) ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÇOCUĞUNU MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.’nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Rıdvan Buçan’ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyerlere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.