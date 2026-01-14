Kargo şubesinde şeytani planla dolandırıcılık! Tanıdığa kargolatıp tuzağa düşürdüler

Haberin Devamı

Rize’de yaşayan M.K., kullandığı cep telefonunu bir internet sitesi üzerinden 90 bin liraya satılığa çıkardı. M.K. ile iletişime geçen Mustafa A. ile Yusuf T., cep telefonunu satın almak için anlaştı. Yusuf T. M.K.’ye, “Adana’da tanıdığın varsa telefonu ona gönder, biz de teslim alıp ödemeyi yapalım” dedi. Teklifi kabul eden M.K. telefonu kargo yoluyla Adana’daki yakını Ç.A.’ya gönderdi. Bunun üzerine Yusuf T. tekrar M.K.’yi arayıp, “Kargo bilgilerini bizimle paylaşırsan, biz de ürünü takip etmiş oluruz” dedi. M.K.’nin kişisel bilgilerini ele geçiren şüpheliler sahte kimlik kartı çıkarıp, üzerine de Mustafa A.’nın fotoğrafını yerleştirdi. Mustafa A. kargonun gönderildiği şubeye giderken, Yusuf T. ise M.K.’yi arayıp kargo firmasının gönderdiği teslim kodunu aldı. Şüpheliler M.K.’nin, Ç.A. adına gönderdiği cep telefonunu teslim alıp kayıplara karıştı. M.K. kargonun teslim edildiğine dair gelen bildirimin ardından Ç.A. ile konuşunca dolandırıldığını anladı.

CEP TELEFONLARINI ALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Şüpheliler, Kayseri’de yaşayan R.A.’nın 105 bin liraya satışa çıkardığı cep telefonunu da aynı yöntemle alarak dolandırdı. Dolandırıcılık mağdurlarının ihbarıyla harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İki olayın da meydana geldiği kargo şubesi ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Hatay’da yaşayan Mustafa A. ile Mersin’de yaşayan Yusuf T. olduğunu, yeni bir dolandırıcılık olayı için plan yaptıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, dolandırdıkları cep telefonlarını teslim aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DOLANDIRDIKLARI BİLGİSAYARI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, kente gelen şüphelilerin Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dolandırdıkları bir kişiden aldıkları dizüstü bilgisayarı satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerden Mustafa A.’nın üzerinde A.K. adına hazırlanmış sahte kimlik ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin, İzmir’de yaşayan A.K.’nin 100 bin liraya satılığa çıkardığı cep telefonunu alıp dolandırmak üzere plan yaptıkları ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa A. ifadesinde, “Kargoyla gönderilen cep telefonlarını ben teslim aldım. Bu olayları, beni yönlendiren ve telefonları satıp parasını gönderdiğim Yusuf organize etti” dedi. Yusuf T. ise sorgusunda, “Mustafa’yı tanırım ama bana neden böyle bir iftira attığını anlamadım” savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A ile Yusuf T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.