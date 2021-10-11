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SeyŞeller davasında 2. perde! Ses kaydı davası

#Teoman Cem Kadıoğlu#Boşanma Davası#Şeyseller
SeyŞeller davasında 2. perde Ses kaydı davası

Eşi Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na, kendisini Seyşeller’deki yazlıklarında aldattığı iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat davası açan Hüsniye Kadıoğlu, bu defa da arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasını rızası dışında kaydedip boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle şikâyette bulundu.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, 35 yıl önce evlendiği İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Poliklinikleri’nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na ‘haysiyetsiz yaşam sürme ve zina’ nedeniyle boşanma davası açmıştı. Dr. Hüsniye Kadıoğlu, kendisini Seyşeller’deki yazlıklarında aldattığı iddiasıyla eşinden 10 milyon liralık tazminat ve 50 bin lira nafaka istemişti. Taraflar arasındaki boşanma davası devam ederken Hüsniye Kadıoğlu bu defa arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasını rızası dışında kaydedip ses kaydını boşanma davasının görüldüğü mahkemede delil olarak sunduğu iddiasıyla eşinden şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Teoman Cem Kadıoğlu, “2010 ile 2015 yılları arasında hem hekim hem de işinsanı olarak çok fazla telefon görüşmelerim olmaktaydı. Bu görüşmeler iş üzerine olduğu için ayrıntıları kaçırmamak adına telefonuma Call Recorder adlı bir program yükledim. Bu programa mail adresinizi kaydediyorsunuz.

‘PROGRAMI ÖZELLİKLE YÜKLEMEMİŞTİM’

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Telefon görüşmelerinizi veri haline getirerek mail adresinize gönderiyor. Eşim Hüsniye’nin telefonunun bozulması üzerine kendi telefonumu ona verdim. Eşim ile boşanma davası açtıktan sonra mail adresime girdim. Eşimin 40 dakikalık uzun konuşmalarını görünce dinledim. Eşimin sadakatsizliğini gösteren konuşmaları görünce ben de boşanma davamızın olduğu dosyaya delil olarak sundum. Ben telefonu özellikle programı yükleyerek vermedim. Suç kastıyla hareket etmedim” dedi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık Teoman Cem Kadıoğlu hakkında ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Hüsniye Kadıoğlu’nun avukatı, “Sanıktan şikâyetçiyiz” dedi. Sanık Teoman Cem Kadıoğlu’nun avukatı da, “Müvekkilin eşinin olaydan haberi vardı. Çünkü iki tarafın da ortak bir şirketi vardır. İddiaları kabul etmiyoruz” dedi. Mahkeme, Hüsniye Kadıoğlu’nun bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesi için davayı erteledi.

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#Teoman Cem Kadıoğlu#Boşanma Davası#Şeyseller