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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Seyrantepe TEM'de zincirleme kaza trafiğe neden oldu

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Seyrantepe TEM Otoyolu'nda iki kamyonun da aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Seyrantepe TEM Otoyolu, Ankara istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 2 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi, uzu araç kuyrukları oluştu.

Seyrantepe TEMde zincirleme kaza trafiğe neden oldu

 

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