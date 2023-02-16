Şeyma’nın vasiyeti yerine gelsin

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İzmir Seferihisar depremi sonrasında sosyal medya hesabından, “Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş’ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ’ın, İzmir’in kaderini yaşarsa benim için, ailem veya herhangi biri için, ‘melek oldu’ diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın” yazan Şeyma’nın mesajı vasiyete dönüştü. Oda başkanları belediyeden müteahhide, mühendisten yapı denetimine ilgili tüm kişilerden hesap sorulmasını istedi.

Hürriyet’e konuşan biliminsanları, mühendisler, 10 ilde zemin etütleri, mikro bölgeleme çalışması yapılmadan yeni inşaatlara başlanmaması, bilim ve tekniğin ışığında tüm mühendislik dallarının katılımıyla yürütülmesi çağrısı yaptı:

ACELEYE GELMESİN

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirtaş: Enkazların 15 günde kaldırılmasına çalışılmamalı, inşaatlar hemen başlamamalı. Aceleye getirilmeden mikrobölgeleme etütleri yapılmalı, bu yapılmadan deprem illeri aynı yerde imara açılmamalı. Oralarda diri faylar olabilir. Yapı denetimini tüm ülkede özel şirketler değil, devlet yapmalı.

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ZEMİN İYİ SEÇİLSİN

Güneydoğu İlleri Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcisi Burhan Canpolat: Devlet eliyle fayın geçtiği yerlerde imar faaliyetlerinin acilen durdurulması, yapılaşma sınırlarının belirlenmesi, kat yüksekliklerinin düşürülmesi, yapı kalitesinin arttırılması gerek. Türkiye geneli tüm zeminler, yapılar jeofizik, jeoloji, inşaat mühendislerince incelenip yıkılması gerekenler hiç beklenmeksizin yıkılmalı. Bir yerden başlamalıyız.

İMAR AFLARI ÇIKMASIN

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Burkay Güçyetmez: İmar afları ‘ölüme davetiye’ dedik. deprem ülkesinde bir daha af konuşmamalıyız. Siyasi iktidar kim olursa olsun, yapılaşma süreçlerinde kararı bilim ve teknik ışığında mühendislere, biliminsanlarına bırakmalıyız ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Gerçek suçlular da ortaya çıkarılarak Şeyma’nın vasiyetini yerine getirmeliyiz.

AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ OLMASIN

Malatya Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcisi Abuzer Sarıtaş: Gözünü kâr hırsı bürümüş müteahhitler de var işini doğru yapanlar da. Bunların iyi ayırt edilmesi lazım. Kim sorumluysa, ortaya çıkarılsın. Belediyelerde ahbap çavuş ilişkileri son bulsun, başkanla müteahhit arkadaşlıkları, bağış yapanlara kat izninin yüksek verilmesi bunlar son bulmalı, gerçek denetim yapılmalı. Tıpkı Erzin’de olduğu gibi, tüm belediye başkanlarına örnek olmalı.