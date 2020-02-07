Şeyma Yıldız cinayeti nedir? Şeyma Yıldız'ı kimdir? Sosyal medyadan tepki yağdı!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde babası tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen 17 yaşındaki Şeyma Yıldız Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Şeyma Yıldız'ın okul arkadaşları ve annesinin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşanan acı olayın ardından kadın cinayetlerinin son bulması için sosyal medyada tepki yağdı. İşte, Şeyma Yıldız cinayeti ile gelen tepkiler...

Ankara’nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Genç kızı öldüren kişi ise babası H.Yıldız çıktı. Yaşanan olay sonrası adaletin yerini bulması, kadın cinayetlerinin son bulması için tepki yağıyor.

Türkiye yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın babası tarafından öldürülmesi sosyal medyanın en çok konuşulan haberi oldu.

Olay, 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız’ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine öldürdüğü iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

"Erkek arkadaşı var diye, 17 yaşındaki kızını öldürüp yol kenarına bırakmak ve zerre pişmanlık duymamak... Senin gibi baba olmaz olsun. Nasıl kıydın ya"

"Bu sabah bir babanın 17 yaşındaki kızını sırf sevgilisiyle gördüğü için öldürdüğü üzücü haberiyle uyandım.İnsan kendi evladına bu caniliği nasıl yapabilir aklım almıyor."

"Ne kadar korkunç. Ayağına taş değse üzülecek kişidir baba. Bir damla göz yaşında boğulacak gibi olandır. Evlâtları için gerekirse gece gündüz demeden çalışan, yorulsa da yorulmadım deyip devam edendir. Çocuğunu nedeni her ne olursa olsun öldüren değil."



"Sebebi şu an net bilinmiyor bir kaç saat olmuş bu olay olalı Ankara Çubuk ilçesinde yaşanmış 17 yaşında sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisi olan Şeyma Yıldız babası tarafından öldürülüp boş bir araziye atılıyor. SESSİZ KALMAYALIM SESİMİZİ DUYURALIM. "

"İnanamıyorum hala kız kardeşimin okul arkadaşı ve anlattığı kadarıyla naif,zarif bir insan.İnanmıyorum bir baba evladına nasıl kıyar. Bu hale nasıl geldik biz. Nasıl vicdansız olduk böyle. Hak hukuk bir yana biz bu vicdansızlığı nasıl benimsedik."



"Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşında bir genç kız babası tarafından tüfekle vurularak öldürülüyor. Sebebi ise sadece erkek arkadaşı ile görülmesi. Mekanın cennet olsun Şeyma, seni de koruyamadık."

"Ankara'da 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, babası tarafından canice öldürüldü. Kızını öldürerek, cansız bedenini boş bir tarlaya atan katil baba, polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, 'Erkek arkadaşı olduğu için...' öldürdüğünü söylediği öne sürülüyor!"

"Bazı adamlardan baba olmaz onların yüreklerde bıraktığı enkazlar kolay onarılmaz. Artık bu acılarla sınanmak istemiyoruz yeter!"

GENÇ KIZIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Babası tarafından tabancayla öldürülen 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin cenazesi, Ankara'dan kara yoluyla Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'ne getirildi.

Üç erkek kardeşi olan Şeyma Y'nin cenazesi, Kayılar Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenazede Şeyma Y'nin okul arkadaşları ve annesinin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Genç kızın annesi Emine Y, "Kızıma ne hakkım varsa helal olsun." ifadesini kullandı.

Cenazeye Şeyma Y'nin ailesinin yanı sıra Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51), gece polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) öldürdüğünü söylemiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.