Şeyma Subaşı’nın testi pozitif

Haberin Devamı

Yurtdışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık’ta yakalama kararı çıkartılmıştı. Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönüş yapmış ve İstanbul Havalimanı’nda Narkotik Şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Subaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından ve Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örneğinin ardından yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılmıştı.

Şeyma Subaş’nın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu ‘pozitif’ çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.