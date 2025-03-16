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Şeyma Gökçe Kayahan'ın şüpheli ölümü! 14'üncü kattan düştü, sevgilisi gözaltına alındı... Komşuların söyledikleri şüpheleri artırdı

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#Şeyma Gökçe Kayahan#Ölüm#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:13

Ankara'da Şeyma Gökçe Kayahan (31), 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi Hüseyin U. (28) gözaltına alındı. Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı. Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şeyma Gökçe Kayahanın şüpheli ölümü 14üncü kattan düştü, sevgilisi gözaltına alındı... Komşuların söyledikleri şüpheleri artırdı

EVDE UYURKEN BULUNAN SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

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Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin U.'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi. Hüseyin U., yatak odasında uyurken bulundu. Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin U., kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin U.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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ÖNCE TARTIŞMA SESLERİ, SONRA ÇIĞLIK SESLERİ

Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Şeyma Gökçe Kayahan#Ölüm#Gözaltı

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