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Şeyma Demir'in cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç iddia...

#Kırşehir#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18), geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu.

Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gençlerin iki şüpheli tarafından başka bir araca bindirilerek Kortulu Köyü istikametine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce köyde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

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TERS KELEPÇELİ, ENSESİNDEN VURULUP IRMAĞA ATILMIŞ

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Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken; Şeyma Demir'in ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldükten sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü.

İKİ GÖZALTI

Olayla ilgili olarak Kırşehir Belediyesi!nde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Şeyma Demir'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, ekipler Hasan Aydoğan'ın bulunmasına yönelik çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.

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#Kırşehir#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan

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