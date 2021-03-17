Seyit Onbaşı (Koca Seyit) kimdir, kaldırdığı mermi kaç kiloydu? Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirmişti

Çanakkale muharebeleri sırasında kaldırdığı 276 Kg.lik top mermisiyle ünlenen ve tarihe geçen Kocaseyit 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyünde dünyaya geldi. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise aynı köyden Emine Kadın'ır. Aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenerek beş çocuğu dünyaya gelmiştir.Cumhuriyet döneminde 'Çabuk ' soyadını aldı.

Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı (Koca Seyit) her yıl 18 Mart’ta anılıyor. Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı sırasında topçu eri olarak gösterdiği kahramanlıklar dilden dile yayılmıştır. Çanakkale Savaşı’nda yaralanarak hastaneye sevk edilen Seyit Onbaşı, savaşın zaferle sonuçlandığını tedavisi sırasında öğrendiği belirtiliyor.

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