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Seyit Onbaşı (Koca Seyit) kimdir, kaldırdığı mermi kaç kiloydu? Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirmişti
Çanakkale muharebeleri sırasında kaldırdığı 276 Kg.lik top mermisiyle ünlenen ve tarihe geçen Kocaseyit 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyünde dünyaya geldi. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise aynı köyden Emine Kadın'ır. Aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenerek beş çocuğu dünyaya gelmiştir.Cumhuriyet döneminde 'Çabuk ' soyadını aldı.